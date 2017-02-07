Костин: правительство пока не откажется от контрольного пакета ВТБ

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что правительство РФ пока не откажется от контрольного пакета акций в госбанке. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
"Сейчас доля государства (в капитале ВТБ - прим. ред.) составляет 60,9%, они могут ее снизить до менее чем 51%. В данный момент правительство не планирует оказываться от контрольного пакета", - отметил он.
Ранее сообщалось, что на текущий год правительством согласована продажа 10,9% пакета акций госбанка, от реализации которого государство ожидает получить 95,5 млрд руб. Последние месяцы министерства и ведомства согласовывали этот план, в конце января министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития внесло в правительство свои предложения к нему.
По словам главы ВТБ, акции холдинга в рамках частичной приватизации могут быть предложены западным инвесторам. "Когда российское правительство будет снижать свою долю в ВТБ, мы бы хотели предложить акции банка не только российским инвесторам, но и в США и Европе", - сказал Костин.
Холдинг заинтересован в развитии сотрудничества с западными инвесторами, однако пока в отношении России действуют санкции, приватизация части госпакета ВТБ нецелесообразна. "В текущих обстоятельствах, пока санкции еще не сняты, проводить приватизацию ВТБ - это похоже на "Миссия невыполнима. Серия 6". Я бы предпочел дождаться отмены санкций", - подчеркнул глава ВТБ, отметив, что он не знает, когда именно это произойдет.