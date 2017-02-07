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Эксперты ВШЭ сравнили новое бюджетное правило Минфина "с ручным управлением"

Экономика и бизнес
7 февраля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
При этом, по мнению экономистов, чем дольше цены на нефть будут оставаться выше заложенного в бюджет уровня, тем больший объем спекулятивных денег может притечь в РФ
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новое бюджетное правило Минфина неустойчиво и похоже на элемент ручного управления, считают эксперты НИУ ВШЭ. Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики".

"По совокупности причин только что объявленное правило в нынешней своей формулировке представляется довольно неустойчивым, более похожим на очередной элемент "ручного управления", - говорится в исследовании.

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По оценке экспертов ВШЭ, исходя из нового бюджетного правила при сохранении цен на нефть выше запланированного уровня в $40 за баррель существует риск того, что ослабление номинального курса рубля будет поддерживаться возникновением обратных связей. В частности, речь идет о том, что реализация дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце вызовет ослабление номинального курса рубля, которое приведет к росту дополнительных нефтегазовых доходов в следующем месяце. В свою очередь увеличение предложения рублей на валютном рынке будет вести к дальнейшей девальвации рубля, новому росту дополнительных доходов и так далее. "Как в эту ситуацию будет вмешиваться Центральный банк, из его релиза не вполне понятно", - считают эксперты ВШЭ.

При этом чем дольше нефтяные цены будут оставаться выше заложенного в бюджет уровня, тем больший объем спекулятивных денег может притечь в Россию. Однако, по мнению экономистов ВШЭ, возможный разворот тренда мировых цен на рынках энергоносителей будет вести к выводу этих "горячих" денег с российского рынка.

"И чем позже такой разворот случится (если случится), тем больший спрос на иностранную валюту будет предъявлен, причем практически одномоментно. В этой ситуации вряд ли можно будет избежать достаточно быстрого обесценения рубля. При этом и Минфин, и Центробанк будут связаны в своих возможностях по проведению валютных интервенций. Минфин - бюджетным правилом, а Центробанк - декларируемой политикой инфляционного таргетирования и плавающего курса", - говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе".

Ранее Минфин объявил, что с февраля 2017 года начинает операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Агентом для операций будет ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Такое решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.

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