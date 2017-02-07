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Медведев поручил подписать договор ЕврАзЭС о товарных знаках

Экономика и бизнес
7 февраля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Договор призван обеспечить на территории стран Евразийского экономического союза правовую охрану товарных знаков и наименований мест происхождения товаров
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подписать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Соответствующее распоряжение от 3 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Своим распоряжением премьер одобрил представленный Минэкономразвития проект договора и поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову подписать документ от имени правительства РФ, разрешив вносить в него изменения, не носящие принципиального характера.

Как указывается в проекте документа, договор призван обеспечить на территории стран Союза правовую охрану товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

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