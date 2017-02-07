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Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.

Экономика и бизнес
7 февраля, 13:16 дата обновления: 7 февраля, 13:37 UTC+3
Сейчас ведомства совместно дорабатывают программу
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ дорабатывает совместно с Минфином программу продовольственной помощи и рассчитывает на ее запуск в 2017 году, заявил на заседании фракции "Единая Россия" глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", - сказал он.

Программа продовольственной помощи, по словам главы Минпромторга, уже прошла основные этапы согласования с ведомствами.

"Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны - обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира", - сказал Мантуров.

При этом, отметил министр, важно, чтобы деньги, выделяемые на продукцию, не копились на картах и счетах, а тратились на продукцию отечественных производителей. "Лучше предоставлять адресную поддержку определенным категориям граждан, которые обязаны будут потратить эти деньги, поскольку это не накопительная система", - заключил он.

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