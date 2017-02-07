Афганистан рассчитывает на увеличение поставок нефти из России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Афганистан рассчитывает, что импорт нефти из России будет увеличен. Об этом заявил глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили экономическое сотрудничество и торговые отношения. Мы сфокусировались на возможностях российских инвестиций в Афганистан, - отметил министр. - В частности, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить импорт нефти из России".

В 2016 году заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщал, что Россия рассматривает возможность поставки Афганистану 1-1,5 млн тонн нефтепродуктов в год, о монополизации рынка нефтепродуктов Афганистана речь не идет. Как пояснял Сентюрин, возможность поставлять нефтепродукты в Афганистан открывается для РФ в связи с введением ограничений на поставки горючего с высоким содержанием серы и на горючее классом ниже "Евро-2", поставщиком которого в Афганистан являлся Туркменистан. О введении ограничений было объявлено 1 января 2016 года.