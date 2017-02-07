Посол РФ: Москва предлагает Сеулу сотрудничество в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Реализация крупных инвестиционных проектов с участием бизнеса Южной Кореи в Сибири и на Дальнем Востоке способствовала бы активизации экономических связей двух стран. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Александр Тимонин в интервью ТАСС.

"Расширению двусторонних экономических связей могли бы, на наш взгляд, способствовать реализация совместных крупномасштабных инвестиционных проектов в регионах Сибири и Дальнего Востока России, создание новых производств при активном использовании преимуществ для иностранного бизнеса в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток", - сказал он.

Тимонин добавил, что компании из Южной Кореи могли бы принять участие в создании новых высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке России. "В интересах решения этой задачи активизирована работа по созданию инвестиционно-финансовых платформ с участием "Внешэкономбанка", Российского фонда прямых инвестиций, а также "Эксимбанка" и Корпорации инвестиций Республики Корея", - указал Тимонин.

Дипломат отметил, что ряд важных договоренностей на региональном уровне уже достигнут в сентябре 2016 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. "Среди них - создание совместного предприятия в области инжиниринга между Дальневосточным центром судостроения и судоремонта и южнокорейской Hyundai Heavy Industries, участие компании Hyundai Engineering & Construction в инвестиционном проекте строительства комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае, строительство рыбоперерабатывающего завода в городе Петропавловск-Камчатский с участием компании Korea Trading & Industries и ряд других проектов", - перечислил он.