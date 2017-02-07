Минпромторг готов подписать контракт с Mercedes, ориентированный на производство в РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России готов подписать специальный инвестиционный контракт с Mercedes о строительстве производства автомобилей в РФ, ждет инициативы от производителя. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам выступления на заседании фракции "Единой России".

"Контракт (с Mercedes - прим. ред.) еще не подписан, но все решения приняты. Мы исходим из того, что коллеги должны быть в первую очередь сами заинтересованы в этом решении. Мы исходим из того, что они должны в ближайшее время выйти с инициативой подписания. Мы готовы к этому", - сказал министр.

По его словам, с учетом сохранения поддержки по ключевым отраслям промышленности в целом российская автомобильная промышленность выйдет на восстановительный тренд. В частности, Минпромторг рассчитывает на постепенный рост продаж и производства легкового транспорта в РФ.

Ранее Мантуров сообщал, что строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье начнется в 2018 году. По его словам, в конце 2016 года межведомственная комиссия приняла положительное решение и начиная с 2018 года компания Mercedes-Benz начнет строить производство. Сами автомобили начнут выпускать примерно через три года. Мантуров пояснил, что все согласования, в том числе формальные, связанные с предоставлением площадок и технических подключений, реализованы.

Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год.

Daimler давно планировал локализацию производства в РФ и несколько лет вел переговоры с российскими властями. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область. В случае запуска на российском заводе предполагается производить пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.