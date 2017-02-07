Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг готов подписать контракт с Mercedes, ориентированный на производство в РФ

Экономика и бизнес
7 февраля, 15:14 дата обновления: 7 февраля, 15:53 UTC+3
В ведомстве ждут, что компания в ближайшее время выступит с инициативой подписания такого контракта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России готов подписать специальный инвестиционный контракт с Mercedes о строительстве производства автомобилей в РФ, ждет инициативы от производителя. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам выступления на заседании фракции "Единой России".

"Контракт (с Mercedes - прим. ред.) еще не подписан, но все решения приняты. Мы исходим из того, что коллеги должны быть в первую очередь сами заинтересованы в этом решении. Мы исходим из того, что они должны в ближайшее время выйти с инициативой подписания. Мы готовы к этому", - сказал министр.

По его словам, с учетом сохранения поддержки по ключевым отраслям промышленности в целом российская автомобильная промышленность выйдет на восстановительный тренд. В частности, Минпромторг рассчитывает на постепенный рост продаж и производства легкового транспорта в РФ.

Смотрите также

Российский авторынок достиг низшей точки
Производство легковых автомобилей в РФ в 2016 году упало на 7,4%
Строительство завода Mercedes в Подмосковье начнется в 2018 г.

Ранее Мантуров сообщал, что строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье начнется в 2018 году. По его словам, в конце 2016 года межведомственная комиссия приняла положительное решение и начиная с 2018 года компания Mercedes-Benz начнет строить производство. Сами автомобили начнут выпускать примерно через три года. Мантуров пояснил, что все согласования, в том числе формальные, связанные с предоставлением площадок и технических подключений, реализованы.

Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год.

Daimler давно планировал локализацию производства в РФ и несколько лет вел переговоры с российскими властями. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область. В случае запуска на российском заводе предполагается производить пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
4
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
5
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья
Темы дня
Реклама