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Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов

Экономика и бизнес
7 февраля, 14:29 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Россия с 6 февраля ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России оперировать достоверными фактами по некачественным белорусским продуктам, прежде чем запрещать их поставки. Об этом он заявил на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

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"Вот говядина, ..она плохая, положите нам на стол факты, и тогда мы немедленно будем перед вами оправдываться и искать причины", - сказал Лукашенко. По его словам, задержание фуры с мясом из Украины, якобы стало основанием для закрытия поставок мяса из Минской области, "а ведь - это половина страны".

"Завезли фуру мяса, и оно якобы из Украины… заберите это мясо, уничтожьте, но причем здесь Минск? Жуликов хватает", - уверен Лукашенко. "Я хочу понять, как завтра действовать, ведь нам надо заплатить вам (России) за энергоносители, а если мы не можем получить копейку на российском рынке и на других, мы не сможем оплатить нефть, природный газ", - резюмировал президент Белоруссии.

"Почему России наша говядина поперек горла стала, никак не могу этого понять, но белорусы не погибнут, - уверен президент. - Сегодня мир глобализуется, будет сложно потерять российский рынок, не весь мы его потеряем, даже, если (глава Россельхознадзора Сергей) Данкверт захочет, не получится, но, тем не менее, зачем, мне это не понятно", - подытожил Лукашенко.

Запрет на поставки

Как сообщалось ранее, Россия с 6 февраля ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии ограничил поставки в РФ продукции одного из филиалов агрохолдинга "Серволюкс". Ограничения были введены в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции предприятия. Запрет на поставки вступил в силу с 3 февраля 2017 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий.

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