НБУ: российские банки должны сокращать свое присутствие на Украине

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Российские банки, которые работают в настоящее время на Украине, не имеют будущего в этой стране. Так оценила перспективы российских финансовых учреждений на украинском банковском рынке замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

По словам Рожковой, для российских банков, которые работают на Украине, "есть два возможных пути: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на украинском банковском рынке". Эти финучреждения, добавила она, с 2014 года сокращают активы, работают в режиме ограничений, не кредитуют и имеют задолженность."Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки и не видим какой-либо угрозы (для банковского сектора Украины - прим.ТАСС)", - сказала она на пресс-конференции.

При этом, как сообщила замглавы НБУ, за прошлый год вклады населения Украины в российских банках уменьшились почти на 2 миллиарда гривен ($72 млн. "Но их там все еще остается 22 миллиарда гривен ($790 млн), 16 млрд гривен ($576 млн) средств юридических лиц, то есть суммарно около 37-38 млрд средств граждан и предприятий", - сказала Рожкова.

Кроме того, кредитный портфель российских банков составляет 134 млрд гривен ($4,82 млрд). "Это цифры, которые нас беспокоят, но они уменьшаются", - сказала Рожкова.