Суд в Лондоне обязал Украину выплатить $12 млн ущерба компании JKX

ЛОНДОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Международный арбитражный суд Лондона обязал правительство Украины выплатить британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas plc (JKX) $12 млн для покрытия ущерба, нанесенного в результате нарушения инвестиционного договора между правительствами двух стран.

Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

"JKX объявила о том, что только что до ее сведения была доведена информация о решении Международного арбитражного суда. Она детально изучает арбитражное решение и в ближайшее время сделает дополнительное заявление для своих акционеров. На промежуточном этапе в компании отмечали, что суд решил, что власти Украины нарушили части двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного королевства и правительством Украины, и присудил JKX компенсацию за ущерб в размере приблизительно $12 млн", - сказано в этом сообщении.

Украинский Минюст заявил, что "Украина сейчас рассматривает вопрос обжалования этого дела в части присужденных сумм". Также в ведомстве отметили, что суд постановил выплатить менее 5% от первоначальных требований JKX, которые составляли больше $250 млн.

В феврале 2015 года JKX начала арбитражное разбирательство против правительства Украины. Компания обвинила Киев в нарушении договора к Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций. Компания сначала добивалась компенсации в размере $180 млн за потери, которые она понесла в результате нарушения Украиной своих обязательств. Позже сумма иска выросла до $270 млн.

О компании

На Украине британская компания владеет "Полтавской газонефтяной компанией", являющейся одним из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в стране. Она имеет также лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское и Руденковское в Полтавской области.

Помимо Украины, JKX также осуществляет свою деятельность в России, Венгрии и Словакии.