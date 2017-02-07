ФАС отложила рассмотрение дела против Apple о координации цен на iPhone на 14 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против Apple о координации цен на iPhone на 14 февраля, заявил ТАСС представитель службы.

"Рассмотрение дела в отношении ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. переносится в связи с необходимостью дополнительного сбора документов. Новое рассмотрение назначено на 14 февраля", - сказали в пресс-службе ФАС.

Ранее служба перенесла на эту же дату рассмотрение другого дела против Apple - о дискриминации потребителей при осуществлении сервисного обслуживания.

Подозрительные цены

В феврале 2016 года ФАС заподозрила ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s и 6s Plus, которые на тот момент были последними моделями популярного смартфона американской корпорации.

Ведомство по обращению гражданина решило запросить информацию у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Запрос в отношении механизмов ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus был направлен также в интернет-магазин Apple Store.

Проверка ФАС показала, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с предыдущими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования американской корпорацией, таким образом, "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело в отношении структур Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.) на основании закона "О защите конкуренции" (ч.5 ст.11). В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка.

В декабре 2016 г. ФАС направила в LG, Alcatel, Sony и Asus запросы, связанные с проверкой цен на смартфоны, В частности, ведомство изучит ценообразование Sony Xperia XZ, Asus ZenFone 3, LG G5 SE и IDOL 4S от Alcatel. Ранее в конце ноября подобный запрос ФАС направила компании Samsung на предмет координации цен на смартфоны.