Ростех утвердил стратегию развития авиационного кластера до 2025 года

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МОСКВА, 7 февраля./ТАСС/. Госкорпорация Ростех утвердила стратегию развития своего авиационного кластера до 2025 г. Ключевым целевым ориентиром этой стратегии является ежегодный рост выручки холдингов кластера в среднем на 11,9 % до 2025 г. В денежном выражении выручка кластера к 2025 г должна превысить 1,5 трлн руб, сообщает пресс-служба Ростеха.
Согласно утвержденной стратегии, предприятия кластера должны к 2025 году увеличить свою долю на рынке авиастроения РФ - в сегментах двигателестроения, вертолетостроения, агрегатостроения и авионики - до 75 % и в соответствующих сегментах мирового рынка - до 5%, то есть нарастить в полтора раза.
Заявленные показатели будут достигнуты за счет существенного увеличения доли производимой гражданской продукции, наращивания экспорта и повышения операционной эффективности, отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. Для повышения операционной эффективности, по его словам, к 2025 г будет увеличена загрузка мощностей с 55 % до 80 % за счет создания биржи мощностей, что позволит оптимизировать накладные расходы и инвестиции в поддержание и расширение производств.
Доля гражданской продукции кластера должна вырасти с 10 % до 30-40 % к 2025 г. Перед кластером поставлена задача удержать и нарастить присутствие на мировом рынке благодаря продвижению вертолетов "Ансат", Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 и др., создания новых моделей и модификаций вертолетов и модернизации имеющихся.
В мировом самолетостроении кластер будет стремиться к увеличению доли на рынке за счет поставок за рубеж комплектующих для лидеров отрасли и увеличения поставок для проектов ОАК.
Увеличение экспорта будет достигнуто за счет выхода на перспективные рынки, а также интеграции в международные проекты в авиации на уровне поставщиков комплектующих.
Кроме того, будет построена система послепродажного обслуживания мирового уровня для вертолетов и самолетов, которая позволит увеличить выручку от сервисных услуг более чем в 2,5 раза за счет создания "единого окна" для клиентов и перехода на управление жизненным циклом продукции кластера.