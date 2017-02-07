Армения может купить у России четыре самолета SSJ-100

Вынесите мусор: как избавиться от отходовОбщество 7 февраля, 16:07
Гонка преследования WADA: как доклад Макларена повлиял на биатлонСпорт 7 февраля, 16:05
ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусеСпорт 7 февраля, 16:04
Рожайте чаще: в каких регионах России родителей поддерживают активнее всегоВ стране 7 февраля, 16:02
Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы FacebookЭкономика и бизнес 7 февраля, 16:00
Жуков: Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущемСпорт 7 февраля, 15:58
Суд Малави разрешил Мадонне усыновить двух детейОбщество 7 февраля, 15:56
Россияне заняли второе место в эстафете по шорт-треку на УниверсиадеСпорт 7 февраля, 15:52
Мэр Москвы попросил муниципальных депутатов уделить внимание работе управляющих компанийМосква 7 февраля, 15:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля,/ТАСС/. Россия может поставить Армении 2-4 самолета Sukhoi Super Jet-100 в 2018-2019 гг. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах заседания фракции "Единая Россия".
"Я могу сказать, что коллеги (армянская сторона - прим. ред.) действительно искренне заинтересованы, и мы для себя видим интересным этот проект, - сказал министр, в ответ на вопрос о том, как продвигаются переговоры с армянской стороной. "Я думаю, что речь идет о поставке в общей сложности конечно не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет, но начать (можно - прим. ред.) с 2-4 самолетов", - отметил он.