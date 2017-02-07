Армения может купить у России четыре самолета SSJ-100

МОСКВА, 7 февраля,/ТАСС/. Россия может поставить Армении 2-4 самолета Sukhoi Super Jet-100 в 2018-2019 гг. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах заседания фракции "Единая Россия".

"Я могу сказать, что коллеги (армянская сторона - прим. ред.) действительно искренне заинтересованы, и мы для себя видим интересным этот проект, - сказал министр, в ответ на вопрос о том, как продвигаются переговоры с армянской стороной. "Я думаю, что речь идет о поставке в общей сложности конечно не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет, но начать (можно - прим. ред.) с 2-4 самолетов", - отметил он.

"Если в этом году мы сформируем понятную программу, и найдем для этого решения, в том числе по источникам, то с учетом цикла производства в лучшем случае это конечно 2018 г. - начало 2019 г. Но я так думаю, что более реалистично будет в 2019 г. (организовать поставки - прим. ред.)", - добавил Мантуров.

В январе сообщалось, что Россия и Армения обсуждают вопрос создания авиакомпании на базе SSJ-100. Сейчас в Армении работает только одна авиакомпания - Armenia, созданная в 2016 г., полеты она начала в середине прошедшего года. Базовый аэропорт - Звартноц (Ереван).