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Армения может купить у России четыре самолета SSJ-100

Экономика и бизнес
7 февраля, 15:16 UTC+3
Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, поставка возможна в 2018-2019 гг.
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МОСКВА, 7 февраля,/ТАСС/. Россия может поставить Армении 2-4 самолета Sukhoi Super Jet-100 в 2018-2019 гг. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах заседания фракции "Единая Россия".

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"Я могу сказать, что коллеги (армянская сторона - прим. ред.) действительно искренне заинтересованы, и мы для себя видим интересным этот проект, - сказал министр, в ответ на вопрос о том, как продвигаются переговоры с армянской стороной. "Я думаю, что речь идет о поставке в общей сложности конечно не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет, но начать (можно - прим. ред.) с 2-4 самолетов", - отметил он.

"Если в этом году мы сформируем понятную программу, и найдем для этого решения, в том числе по источникам, то с учетом цикла производства в лучшем случае это конечно 2018 г. - начало 2019 г. Но я так думаю, что более реалистично будет в 2019 г. (организовать поставки - прим. ред.)", - добавил Мантуров.
 
В январе сообщалось, что Россия и Армения обсуждают вопрос создания авиакомпании на базе SSJ-100. Сейчас в Армении работает только одна авиакомпания - Armenia, созданная в 2016 г., полеты она начала в середине прошедшего года. Базовый аэропорт - Звартноц (Ереван).
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