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Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья

Экономика и бизнес
7 февраля, 15:27 дата обновления: 7 февраля, 16:17 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
На совещании глава правительства предложил законодательно закрепить этот отказ, профильные министры идею поддержали
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессрочная бесплатная приватизация жилья в ближайшее время будет оформлена законодательно.

"В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу (о бессрочности бесплатной приватизации жилья), а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", - написал он на своей странице в Facebook.

"Предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами, - напомнил глава кабмина. - Они идею поддерживают".

Ранее во вторник пресс-секретарь премьер Наталья Тимакова сообщила, что правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. "Вчера (в понедельник) на совещании премьер-министр предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали", - заявила Тимакова.

Администрация президента РФ согласна с бессрочным продлением всеобщей приватизации, заявил ТАСС полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Ожидается, поправка будет вынесена на рассмотрение палаты на пленарном заседании в среду, 8 февраля. "Эта статья исключается, по всем категориям приватизация становится бессрочной", - пояснил он. "Мы согласны с таким вариантом решения", - подтвердил Минх. 

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному строительству рекомендовал во вторник нижней палате поддержать продление приватизации. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также сообщил журналистам, что всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно. По его словам, это была просьба избирателей, и фракция пришла к выводу о необходимости принять такое решение.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

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