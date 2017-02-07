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ЯНАО впервые поставил в Китай рога оленей на сумму $1 млн

Экономика и бизнес
7 февраля, 15:54 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 7, февраля. /ТАСС
В Китае оленьи рога используются в составе пищевых добавок
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САЛЕХАРД, 7 февраля. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые в 2016 году осуществил поставку в Китай рогов оленей на общую сумму 1 млн долларов США. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей региона Сергей Урамаев.

"С Китаем у нас самостийно развиваются внешнеэкономические связи - это поставки рогов оленей. В 2016 году впервые был выполнен контракт на 1 млн долларов. Рога поставляли представители малого и среднего бизнеса из Тазовского района ЯНАО", - сказал он.

По данным собеседника агентства, из рогов оленей в Китае делают пищевые добавки. "В КНР из рогов делают добавки пищевые, используют в национальной фармацевтике. Власти Ямала помогают решать таможенные вопросы и проблемы логистики. Китайские инвесторы заинтересованы в развитии такого сотрудничества, делают авансовые платежи и хотят продолжать поставки", - уточнил Урамаев.

"В 2016 году в ЯНАО была запрещена продажа пантов - рогов оленей, насыщенных кровью, из-за летней вспышки сибирской язвы. А вот продажа сухих рогов разрешена", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что объем импорта из Китая в ЯНАО увеличился в 18,9 раз в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Товарооборот с этой страной превысил 3,8 млрд долларов США.

В ЯНАО выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - более 717 тыс. животных. В 2016 году было заготовлено 3 тыс. 141 тонна мяса. Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса.

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