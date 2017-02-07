Глава Крыма запретил выдавать отказы инвесторам без согласования с его замом

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БЕЛОГОРСК /Республика Крым/, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов запретил чиновникам без согласования с его заместителем выдавать потенциальным инвесторам отказы в реализации инвестпроектов в регионе. Об этом он сообщил журналистам во вторник.
"Меня убивает это безразличие... Я запретил выдавать отказы без согласования с вице-премьером (Крыма Виталием Нахлупиным - прим. ТАСС). Нужно обоснованность проверять в деталях... К сожалению, некоторые должностные лица создают напряжение", - отметил Аксенов.
Ранее во вторник на выездном заседании республиканского совета министров в Белогорске Аксенов раскритиковал действия местных чиновников, которые за полгода шесть раз отказали инвестору, готовому вложить в экономику региона $800 млн. В комментарии журналистам глава республики уточнил, что речь идет о "зарубежном инвесторе из сопредельного государства", который планировал реализовать проекты в сфере АПК.
По словам Аксенова, этот инвестор сохраняет планы организовать бизнес в Крыму. "По новой процесс запустили, я переговорил и с кураторами, и с инвесторами, думаю, что все реализуем... Я взял все (в свои руки), теперь сам веду. Придется мне самому заниматься оформлением документов, продвижением этих проектов", - заявил глава республики.