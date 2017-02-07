Чемезов заявил о предстоящей смене гендиректора Уралвагонзавода

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. После вхождения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в периметр Ростеха будет проведена смена гендиректора. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда фракции "Единой России" глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
"Будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли проведена смена топ-менеджера после вхождения УВЗ в госкорпорацию.
Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" (УВЗ) интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.
В настоящее время УВЗ возглавляет Олег Сиенко. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники ранее сообщала, что основным претендентом на место гендиректора проблемного Уралвагонзавода является заместитель главы Минпромторга РФ Александр Потапов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.