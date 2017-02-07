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Оборот новой электронной торговой площадки по гособоронзаказу оценивается в 10 трлн рублей

Экономика и бизнес
7 февраля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что система начнет функционировать с 8 февраля
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оборот новой электронной торговой площадки в сегменте гособоронзаказа "АСТ ГОЗ", запуск которой намечен на 8 февраля, через несколько лет может достигнуть 10 трлн рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в рамках церемонии открытия ЭТП, учредителями которой являются дочка госбанка "Сбербанк АСТ" и Ростех.

"В конечном итоге общий объем торгов, который можно будет оценивать в целом, наверное, через несколько лет, - до 10 триллионов рублей в год", - сказал он.

Греф добавил, что система начнет функционировать с 8 февраля и около 484 тыс. предприятий могут стать потенциальными заказчиками.

"Масштабы экономии мы сможем увидеть уже после этого года", - подчеркнул он.

По словам главы Сбербанка, площадка создавалась таким образом, чтобы все заказчики были заинтересованы размещать на ней подряды, связанные не только с гособоронзаказом.

"В этом смысле площадка может перерасти в очень крупный сегмент с учетом вовлечения туда все новых и новых элементов закупок, которые осуществляются либо бюджетом для нужд обороны, безопасности, либо предприятиями-подрядчиками, которые занимаются исполнением заказа", - отметил Греф.

По его словам, новая площадка позволит существенно улучшить конкуренцию на рынке.

Ранее сообщалось, что одним из первых предприятий, которое начнет размещать свои контракты на площадке "АСТ ГОЗ", станет Роскосмос.

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Греф, Герман Оскарович
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