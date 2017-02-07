Медведев: РФ необходимо выйти на темпы роста выше среднемировых

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. России необходимо в ближайшие годы добиться темпов роста экономики выше среднемировых, которые, как ожидается, составят 3-3,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым, на которой обсуждалась подготовка стратегии долгосрочного развития страны.

Титов сообщил, что готовящаяся "столыпинским клубом" стратегия роста предусматривает развитие российской экономики в ближайшие годы темпами выше среднемировых, а к 2035 году даже по "очень спокойному" сценарию предполагается удвоение ВВП РФ.

Медведев предложил обсудить средства для достижения данных целей. "Нам нужно не в перспективе до 2035 года, а гораздо раньше - в ближайшие годы - обозначить набор средств и решений, которые позволят нам выйти на темпы роста нашей экономики выше среднемировых", - подчеркнул председатель правительства. При этом он отметил, что существуют разные прогнозы, как будет расти мировая экономика, но сейчас власти РФ исходят из того, что темпы ее роста будут как минимум от 3% до 3,5%.

Медведев попросил Титова рассказать о том, как идет работа над среднесрочной стратегией. "Потому что группа, которую вы тоже координируете, этим вопросом занимается, как и некоторые другие наши товарищи. Каковы результаты, к чему вы пришли в настоящее время?", - спросил премьер.

Стратегия роста

Титов ответил, что работа над документом, который получил название "стратегия роста", ведется активно, "Столыпинский клуб" создал специальный соответствующий институт, в работе которого принимают участие известные эксперты. На сегодняшний день подготовлена структура стратегии роста, а на первый план выходит необходимость обеспечить качественный и стабильный рост экономики РФ, для чего есть потенциал. "Мы считаем, что этот потенциал к 2035 году в таком очень спокойном сценарии - может быть, удвоение ВВП. В ближайшие годы Россия может расти быстрее, чем среднемировые темпы (роста экономики)", - сказал Титов. По его словам, источниками такого роста должен быть прежде всего малый и средний бизнес, углубление переработки сырья, возможности новой цифровой экономики и социальный сектор. "Потому что социальный сектор - это не только затраты и расходы бюджета, но и потенциал достаточно серьезного роста нашей экономики, по крайней мере - около одного процента ВВП", - заметил бизнес-омбудсмен.

Рост инвестиций и улучшение деловой среды

Он обратил внимание на важность роста инвестиций и улучшения деловой среды. "Мы видим, что, к сожалению, пока экономические условия сегодня у нас недостаточны для того, чтобы привлекать инвестиции. Мы говорим в нашей стратегии, что необходимо снижение издержек", - сказал Титов, пояснив, что речь идет и о налогах, и об уровне тарифов. "Ну и, конечно, мы за низкие процентные ставки, долгосрочные кредиты. Поэтому мы считаем, что ключевая ставка, особенно в условиях, когда у нас сегодня рекордно низкая инфляция, конечно, должна снижаться. Мы за умеренно низкий курс рубля на первом, по крайней мере, этапе реформ", - перечислил Титов.

Он также считает, что у России достаточно трудовых ресурсов по количеству и качеству, "просто сегодня есть неэффективная занятость". По его словам, стратегия предполагает создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, Титов, говоря о стратегии, назвал важным получение ею общественной поддержки.

Медведев, ознакомившись с представленными Титовым материалами, отметил, что представленный в них набор целей "носит универсальный характер и воспринимается всеми, кто желает процветания в стране - это и современная устойчивая конкурентная экономика, и удобная для жизни страна, и современная инфраструктура, и переход к современной экономике, и, естественно, сотрудничество с другими государствами". "Вопрос именно в средствах достижения этих целей", - подчеркнул премьер.

Он также предложил на встрече обсудить вопросы делового климата, текущее состояние малого и среднего бизнеса, и ряд законодательных инициатив.