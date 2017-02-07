Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопроса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса. Такое мнение высказал ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Принято решение, которое снимает все временные ограничения по действию бесплатной приватизации. Решение одобрено премьер-министром. Оно направлено на то, чтобы больше не создавать ажиотаж вокруг этого вопроса, и чтобы люди всегда имели возможность приватизировать свое жилье", - сказал он.

По словам главы Минстроя, этому решению предшествовала большая дискуссия в правительстве, в Госдуме РФ и в партии "Единая Россия".

"Рассматривались разные варианты: от продления срока окончания действия бесплатной приватизации только для отдельных категорий граждан до полного прекращения программы", - пояснил он.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессрочная бесплатная приватизация жилья в ближайшее время будет оформлена законодательно. Таким образом, по его словам, "сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее".

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.