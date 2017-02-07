Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметил ранее официальный представитель российского кабмина по данному вопросу, статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин, соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода". Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также "для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".

При этом, подчеркнул Сентюрин, новый газопровод не позволит полностью отказаться от транзита топлива через Украину, но поможет "значительно снизить связанные с этим риски".

Соглашение о проекте газопровода было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. метров газа в год (по 15,75 млрд куб. метров газа в год каждая).

Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года.