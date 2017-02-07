Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из 15 стран Европы с 8 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Временный запрет на импорт птицеводческой продукции из ряда стран Европы в связи с птичьим гриппом вступит в силу с 8 февраля, говорится в материалах Россельхознадзора.

Ограничения касаются мяса птицы и готовой продукции из него, а также всех видов птицеводческой продукции, включая корма, кормовые добавки и бывшее в употребление оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ввозить такую продукцию нельзя будет из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

При этом в отношении мяса птицы из Евросоюза уже действует запрет в рамках продовольственного эмбарго. Однако, как поясняли ранее ТАСС в Россельхознадзоре, этот запрет действует на правительственном уровне, а запрет по линии Россельхознадзора продолжит действовать даже в случае отмены ответных мер, если на тот мер ситуация с птичьим гриппом не улучшится.

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа, и не исключал распространения запрета на страны целиком. Такой точечный подход Россельхознадзор сохранил в отношении инкубационного яйца, поскольку Россия испытывает "необходимость" в импорте этой продукции, говорилось ранее в сообщении Россельхознадзора.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.