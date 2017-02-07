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PwC: Великобритания может стать самой быстрорастущей экономикой G7

Экономика и бизнес
7 февраля, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По прогнозам, до 2050 года Лондон опустится лишь на одну позицию в мировом рейтинг объема ВВП
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экономика Великобритании в долгосрочной перспективе может расти быстрее большинства крупных стран ЕС, несмотря на Brexit. Об этом говорится в докладе PwC "Мир в 2050 году".

"Великобритания могла бы расти быстрее остальных крупных стран ЕС в долгосрочной перспективе. Великобритания удерживает свои позиции в рейтинге ВВП относительно хорошо, несмотря на сдерживающее влияние Brexit в среднесрочной перспективе", - отмечается в докладе.

По прогнозам PwC, Великобритания опустится лишь на одну позицию (с 9 места в 2016 году до 10 места в 2050 году) в мировом рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Позиции Великобритании, по мнению аналитиков PwC, поддерживаются высоко прогнозируемой долей трудоспособного населения, так как страна остается открытой для талантливых людей со всего мира, несмотря на выход из ЕС.

Для сравнения, Германия и Франция опустятся в рейтинге ВВП по ППС на 9 и 11 место соответственно, а Япония, скорее всего, выйдет из топ-5 к 2050 году. В этих странах причинами падения будут являться старение населения и медленный рост производительности труда, считают эксперты PwC.

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