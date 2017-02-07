"Газпром" начинает road show евробондов в долларах 13 марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Газпром" 13 марта начинает road show евробондов, номинированных в долларах. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

Позже, 27 марта, компания начнет road show евробондов в фунтах или евро.

Ранее инвестбанкир, знакомый с планами компании, говорил ТАСС, что "Газпром" в марте этого года планирует выпустить евробонды в долларах и британских фунтах. По его словам, планируемый объем выпуска - бенчмарк. Бенчмарк для "Газпрома" - это €1 млрд, пояснил другой источник, знакомый с ситуацией.

Последний раз "Газпром" занимал в долларах летом 2014 года, сразу после введения санкций ЕС - компания заняла $700 млн всего на год. Тогда аналитики и трейдеры говорили, что "Газпром" пытался поддержать интерес инвесторов после введения санкций.

В прошлом году "Газпром" выходил на внешний рынок трижды: он занял €1 млрд и дважды по 500 млн швейцарских франков.