Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект беспилотного пассажирского транспорта получит господдержку

Экономика и бизнес
7 февраля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По данным АСИ, технология беспилотных пассажирских перевозок, а также соответствующая нормативная база могут быть разработаны к 2018 году
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проект по созданию технологии использования беспилотного пассажирского транспорта "Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки" получит господдержку. Во вторник он был одобрен на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ.

"Компания "ВОЛГАБАС" в течение двух лет разработает технологию роботизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в разных климатических и погодных условиях. Также в рамках проекта планируется инициировать создание нормативной базы для организации беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования", - сообщил ТАСС директор департамента по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

Проект разработан в рамках реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ). По данным АСИ, технология беспилотных пассажирских перевозок, а также нормативная база, позволяющая эксплуатировать на дорогах общего пользования беспилотные автобусы, могут быть разработаны к 2018 году. "Изменения в законы и нормативы, которые должны быть приняты до 2018 года, позволят сертифицировать и эксплуатировать беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования", - уточнили в АСИ.

Там также отметили, что реализация проектов такого уровня практически невозможна без государственной поддержки, так как требует значительных инвестиций в разработку инновационных технологий. Часть средств для развития проекта выделит "ВОЛГАБАС", а часть будет предоставлена в виде гранта размером до 200 млн рублей Фондом поддержки проектов НТИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
3
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
4
МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве за слова о выборах в Донбассе
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
7
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи
Темы дня
Реклама