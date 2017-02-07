Проект беспилотного пассажирского транспорта получит господдержку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проект по созданию технологии использования беспилотного пассажирского транспорта "Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки" получит господдержку. Во вторник он был одобрен на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ.

"Компания "ВОЛГАБАС" в течение двух лет разработает технологию роботизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в разных климатических и погодных условиях. Также в рамках проекта планируется инициировать создание нормативной базы для организации беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования", - сообщил ТАСС директор департамента по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

Проект разработан в рамках реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ). По данным АСИ, технология беспилотных пассажирских перевозок, а также нормативная база, позволяющая эксплуатировать на дорогах общего пользования беспилотные автобусы, могут быть разработаны к 2018 году. "Изменения в законы и нормативы, которые должны быть приняты до 2018 года, позволят сертифицировать и эксплуатировать беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования", - уточнили в АСИ.

Там также отметили, что реализация проектов такого уровня практически невозможна без государственной поддержки, так как требует значительных инвестиций в разработку инновационных технологий. Часть средств для развития проекта выделит "ВОЛГАБАС", а часть будет предоставлена в виде гранта размером до 200 млн рублей Фондом поддержки проектов НТИ.