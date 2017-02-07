Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: российским банкам удалось укрепить позиции на Кипре вопреки санкциям

Экономика и бизнес
7 февраля, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Одним из ведущих кредитных учреждений на Кипре является РКБ, включенный ЕЦБ в число четырех кипрских системообразующих банков еврозоны
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кризис и санкции не помешали деятельности российских банков на Кипре, им удалось укрепить свои позиции на острове. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России на Кипре Станислав Осадчий.

"Что касается наших банков, представленных на острове, то им удалось не только удержаться на плаву в условиях кризиса, но и укрепить свои позиции здесь, - отметил он. - Насколько нам известно, не помешали их деятельности и введенные Европейским союзом антироссийские санкции".

Интервью

Станислав Осадчий

Станислав Осадчий: население Кипра должно одобрить на референдуме условия по воссоединению

Перейти в раздел Интервью

"Одним из ведущих кредитных учреждений на Кипре является РКБ (дочка российского ВТБ24), который включен ЕЦБ в число четырех кипрских системообразующих банков еврозоны, - продолжил дипломат. - По сравнению с другими кредитными учреждениями, РКБ является высоколиквидным и активно расширяет свою сеть на острове - в 2015 году открыты дополнительные офисы в Никосии и Лимасоле". Кроме того, добавил он, в Лимасоле действует также отделение российского "Промсвязьбанка".

По словам посла, отношения между РФ и Кипром сохраняют позитивную динамику, а их "движущей силой продолжает оставаться тесное экономическое сотрудничество, которое, правда, зачастую подвергается непростым испытаниям".

"Известно, к какому хаосу на острове привел финансовый кризис 2013 года, - напомнил Осадчий. - Он не только серьезно ослабил экономику Кипра, но и нанес существенный удар по российским бизнес-интересам на острове. Российские граждане и компании понесли многомиллионные убытки в результате беспрецедентной "стрижки" депозитов, проведенной правительством Кипра под давлением международных кредиторов. Несмотря на это, в те тяжелые для Республики Кипр времена Российская Федерация пошла на встречу кипрскому правительству, реструктуризировав ранее выданный Кипру кредит в размере €2,5 млрд, предоставив отсрочку его выплаты и снизив процентную ставку".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
3
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
4
МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве за слова о выборах в Донбассе
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
7
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи
Темы дня
Реклама