Посол РФ: российским банкам удалось укрепить позиции на Кипре вопреки санкциям

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кризис и санкции не помешали деятельности российских банков на Кипре, им удалось укрепить свои позиции на острове. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России на Кипре Станислав Осадчий.

"Что касается наших банков, представленных на острове, то им удалось не только удержаться на плаву в условиях кризиса, но и укрепить свои позиции здесь, - отметил он. - Насколько нам известно, не помешали их деятельности и введенные Европейским союзом антироссийские санкции".

"Одним из ведущих кредитных учреждений на Кипре является РКБ (дочка российского ВТБ24), который включен ЕЦБ в число четырех кипрских системообразующих банков еврозоны, - продолжил дипломат. - По сравнению с другими кредитными учреждениями, РКБ является высоколиквидным и активно расширяет свою сеть на острове - в 2015 году открыты дополнительные офисы в Никосии и Лимасоле". Кроме того, добавил он, в Лимасоле действует также отделение российского "Промсвязьбанка".

По словам посла, отношения между РФ и Кипром сохраняют позитивную динамику, а их "движущей силой продолжает оставаться тесное экономическое сотрудничество, которое, правда, зачастую подвергается непростым испытаниям".

"Известно, к какому хаосу на острове привел финансовый кризис 2013 года, - напомнил Осадчий. - Он не только серьезно ослабил экономику Кипра, но и нанес существенный удар по российским бизнес-интересам на острове. Российские граждане и компании понесли многомиллионные убытки в результате беспрецедентной "стрижки" депозитов, проведенной правительством Кипра под давлением международных кредиторов. Несмотря на это, в те тяжелые для Республики Кипр времена Российская Федерация пошла на встречу кипрскому правительству, реструктуризировав ранее выданный Кипру кредит в размере €2,5 млрд, предоставив отсрочку его выплаты и снизив процентную ставку".