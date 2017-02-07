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Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк

Экономика и бизнес
7 февраля, 21:49 дата обновления: 7 февраля, 22:11 UTC+3
В ведомстве пояснили, что повышение минимальных цен вязано с ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на энергию
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает увеличить минимальные розничные цены на водку и коньяк в России до 205 руб. и 371 руб. соответственно за бутылку объемом 0,5 л. Об этом говорится в проекте документа, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отпускная цена за поллитровую бутылку водки у производителей может составить по меньшей мере 173 руб., а минимальная отпускная цена у оптовиков - 178 руб.; в то же время отпускная цена у производителей на коньяк может составить минимум 314 руб. за бутылку, а у оптовых продавцов - 323 руб.

Согласно данным ведомства, повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на энергию.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 руб. и до 220 руб., с 1 февраля 2015 года стоимость водки была снижена до 185 руб. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 руб. за 0,5 л. Минимальная розничная цена на коньяк сейчас составляет 322 руб. за бутылку 0,5 л, отпускная - 250 руб., оптовая - 262 руб. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года. 

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