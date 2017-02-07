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Аннулированы сертификаты "Бурятских авиалиний" и "Пионера - региональные авиалинии"

Экономика и бизнес
7 февраля, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В Росавиации сообщили, что авиакомпании эксплуатировали самолеты, не прошедшие своевременное техобслуживание
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта приказами от 7 февраля аннулировало сертификаты эксплуатанта авиакомпаний "Бурятские авиалинии" и "Пионер - региональные авиалинии". Как сообщается в пресс-релизе Росавиации, авиакомпании подвергали серьезному риску безопасность полетов, преднамеренно ставя в рейс самолет, не прошедший своевременное техобслуживание.

Парк "Бурятских авиалиний" состоит из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ. Ведомство установило, что авиаперевозчик выполнял пассажирские рейсы на самолете Ан-24РВ с истекшим сроком ресурса одного из двигателей (перелет составил 15 часов) и с истекшим ресурсом двигателя вертолета Ми-8ТВ (перелет на шесть часов).

"Это грубейшее нарушение норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания "Пионер - региональные авиалинии", в парке которой пять самолетов Ан-24, из которых только три с действующим сертификатом летной годности, в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта, отметили в Росавиации. Кроме того, Росавиация установила, что одним из таких самолетов был Ан-24РВ "Бурятских авиалиний", ресурс двигателя которого на момент осуществления перевозок пассажиров в интересах "Пионер - региональные авиалинии" уже истек.

Аннулированные сертификаты эксплуатанта восстановлению не подлежат.

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