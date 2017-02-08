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Госдума намерена бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья

Экономика и бизнес
8 февраля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду во втором, основном чтении законопроект, который в первоначальной редакции продлевал бесплатную приватизации жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. По инициативе "Единой России" в него планируется внести поправку, которая сделает это право всеобщим и бессрочным.

Как сообщил 7 февраля на расширенном заседании фракции единороссов ее первый замруководителя Андрей Исаев, в рамках прошедшей региональной недели депутаты парламентского большинства провели встречи с избирателями, в ходе которых выяснилось, что многие категории граждан не успели воспользоваться правом на приватизацию своего жилья. Это, в частности, "жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков", привел пример парламентарий.

В результате фракция "пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации", сказал депутат, уточнив, что по этому вопросу была получена поддержка премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева поддержали присутствовавшие единороссы и профильные министры.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх сообщил ТАСС, что администрация главы государства согласна с бессрочным продлением всеобщей приватизации жилья.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

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