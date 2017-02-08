Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники Арктического экономического совета обсудят в Петербурге инвестирование в Арктику

Экономика и бизнес
8 февраля, 1:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, февраля. /ТАСС
В рамках заседания планируется обсудить вопросы организационного управления Совета, а также ряд актуальных вопросов арктической повестки
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Представители бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады и США обсудят в среду в Санкт-Петербурге вопросы развития Арктики на заседании Арктического экономического совета, которое впервые пройдет на территории России. Заседание организовано в преддверии форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске.

"В рамках заседания планируется обсудить вопросы организационного управления Совета, а также ряд актуальных вопросов арктической повестки - таких как развитие арктической инфраструктуры в области морского транспорта и телекоммуникаций, создание механизмов для привлечения инвестиций в Арктику", - сообщили в пресс-службе форума.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с членами руководящего комитета Арктического экономического совета во вторник отметил, что петербургские научные учреждения, вузы и судостроительные предприятия во многом обеспечивают развитие российских арктических регионов и Северного Морского пути.

Смотрите также

На форум "Арктика - территория диалога" отберут 226 волонтеров
СМИ: сенатор от Аляски признал отставание США от России в Арктике
МИД: политика партнерства призвана определять будущее Арктики
Развитие Арктики привело к росту спроса на квалифицированных специалистов

Полтавченко добавил, что в Санкт-Петербурге набирает серьезные обороты недавно созданный Арктический кластер, в который входят флагманы отечественного судостроения. Он напомнил также, что в Петербурге сосредоточено большое число профильных вузов, где готовят студентов по направлениям, потенциально значимым для освоения Арктики.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Эта площадка объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств, ее задача - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.

Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске 29-30 марта в четвертый раз. Он стал одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Цель форума - объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Форум этого года посвящен теме "Человек в Арктике".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
3
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
6
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи
7
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Темы дня
Реклама