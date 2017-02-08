Участники Арктического экономического совета обсудят в Петербурге инвестирование в Арктику

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Представители бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады и США обсудят в среду в Санкт-Петербурге вопросы развития Арктики на заседании Арктического экономического совета, которое впервые пройдет на территории России. Заседание организовано в преддверии форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске.
"В рамках заседания планируется обсудить вопросы организационного управления Совета, а также ряд актуальных вопросов арктической повестки - таких как развитие арктической инфраструктуры в области морского транспорта и телекоммуникаций, создание механизмов для привлечения инвестиций в Арктику", - сообщили в пресс-службе форума.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с членами руководящего комитета Арктического экономического совета во вторник отметил, что петербургские научные учреждения, вузы и судостроительные предприятия во многом обеспечивают развитие российских арктических регионов и Северного Морского пути.
Полтавченко добавил, что в Санкт-Петербурге набирает серьезные обороты недавно созданный Арктический кластер, в который входят флагманы отечественного судостроения. Он напомнил также, что в Петербурге сосредоточено большое число профильных вузов, где готовят студентов по направлениям, потенциально значимым для освоения Арктики.
Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Эта площадка объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств, ее задача - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.
Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске 29-30 марта в четвертый раз. Он стал одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Цель форума - объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Форум этого года посвящен теме "Человек в Арктике".