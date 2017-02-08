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Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт

Экономика и бизнес
8 февраля, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ также отметил, что всего россияне собрали на капремонт более 142 млрд рублей
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Сергей Степашин

Сергей Степашин

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт.

"Действительно, зачем делать ремонт в доме, который только что построили? Предлагаю освободить жителей от таких платежей как минимум на пять лет. Например, по тем многоквартирным домам, где гарантия качества составляет как раз пять лет", - сказал Степашин в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что в 2016 году был завершен капитальный ремонт 41,4 тыс. многоквартирных домов, что примерно в два раза больше, чем в 2015 году. Всего россияне собрали на капремонт более 142 млрд рублей.

В программу капитального ремонта включено более 750 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,36 млрд кв. метров.

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