МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт.

"Действительно, зачем делать ремонт в доме, который только что построили? Предлагаю освободить жителей от таких платежей как минимум на пять лет. Например, по тем многоквартирным домам, где гарантия качества составляет как раз пять лет", - сказал Степашин в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что в 2016 году был завершен капитальный ремонт 41,4 тыс. многоквартирных домов, что примерно в два раза больше, чем в 2015 году. Всего россияне собрали на капремонт более 142 млрд рублей.

В программу капитального ремонта включено более 750 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,36 млрд кв. метров.