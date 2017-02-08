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"Ведомости": госкомпаниям могут запретить покупать новые активы

Экономика и бизнес
8 февраля, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В правительство внесен проект президентского указа, который предполагает снижение уровня участия государства в экономике
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проект президентского указа, которым предусматривается запрет на приобретение новых активов госкомпаниями, доработан и внесен в правительство. Об этом пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказался документ.

Президентским указом предполагается утверждение национального плана развития конкуренции в 2017-2019 годы. Подлинность проекта подтвердил изданию заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский.

Документ предполагает снижение уровня государственного участия в экономике, в том числе посредством сокращения рыночной доли государственных и муниципальных компаний. Согласно проекту, пишет газета, правительство должно запретить госкомпаниям и государственным унитарным предприятиям приобретать новые активы - и напрямую, и через "дочек".

При этом госкомпании также должны избавляться от активов, причем не только непрофильных, утверждают "Ведомости". По данным газеты, госкомпании обяжут разработать соответствующие программы. Однако, как пояснил Пузыревский, если компания эффективна и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на рынке, актив можно оставить.

С 2006 года количество компаний с государственным участием сократилось в 2,5 раза - до 1627 акционерных обществ, по данным на середину 2016 года, однако это происходило при параллельном увеличении числа "дочек" госкомпаний, подчеркнул замглавы ФАС.

Также ФАС отдельным законопроектом предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года - ликвидировать эту организационно- правовую форму, добавляют "Ведомости".

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