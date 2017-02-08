СМИ: власти Канады выделят $282,9 млн на поддержку компании Bombardier

ОТТАВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит 372,7 млн канадских долларов ($282,9 млн) на поддержку машиностроительной компании Bombardier. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Указанные средства будут перечислены в виде ссуды, которую нужно будет погасить в течение четырех лет. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку авиационного крыла компании, которое реализует программу строительства среднемагистральных пассажирских самолетов C Series и бизнес-джетов Global 7000. На данный момент Bombardier получила заказ на строительство 360 таких самолетов.

В конце 2015 года власти канадской провинции Квебек объявили, что инвестируют в Bombardier, которая терпит убытки, $1 млрд. По условиям сделки, правительство Квебека получит 49,5% акций проекта C Series, а Bombardier - 50,5%. В октябре 2016 года стало известно, что компания уволит две тысячи человек со своих предприятий, расположенных в Канаде.

Канадская машиностроительная компания Bombardier Inc является крупнейшим в мире производителем пассажирских поездов, а также третьим - по строительству гражданских самолетов.