СМИ: власти Канады выделят $282,9 млн на поддержку компании Bombardier

Взятки от Odebrecht могли быть использованы в предвыборной кампании президента КолумбииМеждународная панорама 8 февраля, 5:49
Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Каролину" в НХЛСпорт 8 февраля, 5:40
Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в суткиМеждународная панорама 8 февраля, 5:04
Фестиваль итальянской эстрадной песни стартовал в Сан-РемоКультура 8 февраля, 4:37
СМИ: власти Канады выделят $282,9 млн на поддержку компании BombardierЭкономика и бизнес 8 февраля, 4:25
Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось в СШАСпорт 8 февраля, 4:06
Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛСпорт 8 февраля, 3:45
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"Международная панорама 8 февраля, 2:32
Трамп в беседе с Эрдоганом назвал Турцию стратегическим партнеромМеждународная панорама 8 февраля, 2:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит 372,7 млн канадских долларов ($282,9 млн) на поддержку машиностроительной компании Bombardier. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
Указанные средства будут перечислены в виде ссуды, которую нужно будет погасить в течение четырех лет. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку авиационного крыла компании, которое реализует программу строительства среднемагистральных пассажирских самолетов C Series и бизнес-джетов Global 7000. На данный момент Bombardier получила заказ на строительство 360 таких самолетов.
В конце 2015 года власти канадской провинции Квебек объявили, что инвестируют в Bombardier, которая терпит убытки, $1 млрд. По условиям сделки, правительство Квебека получит 49,5% акций проекта C Series, а Bombardier - 50,5%. В октябре 2016 года стало известно, что компания уволит две тысячи человек со своих предприятий, расположенных в Канаде.
Канадская машиностроительная компания Bombardier Inc является крупнейшим в мире производителем пассажирских поездов, а также третьим - по строительству гражданских самолетов.