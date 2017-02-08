В Чили работники крупнейшего в мире медного рудника проведут забастовку

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Работники медного рудника "Эскондида", расположенного на севере Чили, начнут забастовку в четверг. Об этом сообщил во вторник вечером профсоюз работников шахты.

"Переговоры при участии посредников (правительства - прим. ТАСС) завершены без достижения соглашения. Все на забастовку", - говорится в заявлении Профсоюза номер один рудника "Эскондида", объединяющего 2,5 тыс. человек. Стачка должна начаться в 08:00 по местному времени (14:00 мск) 9 февраля.

Дата ее окончания неизвестна. Ранее представитель профсоюза Карлос Альендес заявил, что "забастовка будет долгой".

По словам работников, "ответственность за провал переговоров лежит на компании" BHP Billiton, контролирующей рудник. Профсоюз требовал, чтобы компания не делила сотрудников на старых и новых при распределении льгот и бонусов. Кроме того, работники добивались повышения заработной платы на 7% и выплаты каждому из них 25 млн чилийских песо ($38,6 тыс.). BHP Billiton не согласилась принять выдвинутые требования и предложила в обмен бонус в размере 8 млн песо ($12 тыс.).

Как сообщил вице-президент рудника "Эскондида" по корпоративным вопросам Патрисио Вилаплана, компания собирается приостановить добычу меди на время стачки, "поскольку из-за забастовки операторов и специалистов по обслуживанию не будут созданы условия, позволяющие гарантировать безопасность рабочих". "Мы решили не заменять сотрудников по крайней мере в течение первых 15 дней забастовки", - приводит его слова газета Pulso.

Рудник "Эскондида" является крупнейшим по объему добычи меди в мире. По данным Горнодобывающего совета Чили, на шахту приходится почти 20% производства этого металла в республике и около 6% мировой добычи. В 2015 году на руднике было добыто 1,2 млн тонн меди.