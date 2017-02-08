Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин внес в Госдуму законопроект о праве налоговиков требовать аудиторские документы

Экономика и бизнес
8 февраля, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать выявлению налоговых правонарушений
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить налоговые органы правом требовать у аудиторов информацию, полученную ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности. Соответствующее распоряжение было опубликовано  на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести в статью 931 Налогового кодекса изменения, которые предоставят право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности, в случае если документы (информация) не представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать выявлению налоговых правонарушений.

Срок вступления вносимых изменений в силу - 1 января 2018 года. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 февраля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Суд в Красноярске запретил сайт заказных убийств
6
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе
7
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
Темы дня
Реклама