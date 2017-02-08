Кабмин внес в Госдуму законопроект о праве налоговиков требовать аудиторские документы

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить налоговые органы правом требовать у аудиторов информацию, полученную ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается внести в статью 931 Налогового кодекса изменения, которые предоставят право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности, в случае если документы (информация) не представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать выявлению налоговых правонарушений.
Срок вступления вносимых изменений в силу - 1 января 2018 года. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 февраля 2017 года.