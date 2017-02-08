Посол РФ: переговоры России и Китая по нефти не связаны с политическим календарем

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Антон Маринин/. Переговоры России и КНР по энергетическому сотрудничеству, включая поставки нефти, не привязаны к каким-либо конкретным датам и политическому календарю. Об этом в интервью российским журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не ставим задачу выхода на какие-либо договоренности к каким-то определенным датам или событиям в нашем политическом календаре. Мы давно уже ушли от такого рода калькуляций", - отметил Денисов. "Идет сложная переговорная работа, результатом которой будет выход на взаимовыгодные договоренности", - пояснил глава российский дипмиссии в Китае.

"В наше время, когда цены существенно колеблются, то падая резко вниз, то незначительно оживая, торговать энергоресурсами - дело довольно сложное", - отметил он. "И не надо удивляться тому, что переговоры могут идти долго. Ведь каждая сторона ищет свою выгоду, и никто в ущерб себе не торгует, никто свои интересы в жертву, в том числе политической целесообразности, не принесет", - подчеркнул дипломат.

"Торговля - это самостоятельная сфера наших отношений. И мы уже давно ушли от необходимости рассматривать ее как некий политический рычаг", - указал посол.

В 2014 году "Газпром" и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год. В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. метров газа в год.