"Мегафон" открыл в Сбербанке кредитную линию в 35 млрд рублей под покупку доли в Mail.ru

Fesco запускает новый ж/д сервис в рамках проекта "Транссиб за 7 суток"Транспорт 8 февраля, 10:26
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 8 февраля, 10:13
Спектакль по стихам поэтов 1917 года поставят на Урале к 100-летию Февральской революцииНовости Урала 8 февраля, 10:10
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войныМеждународная панорама 8 февраля, 10:07
СМИ: генпрокурор просит оставить за Росавиацией право согласовывать стройки у аэродромовТранспорт 8 февраля, 10:05
Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 8 февраля, 10:04
Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФАСпорт 8 февраля, 10:02
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеровПроисшествия 8 февраля, 9:51
СМИ: в китайском Тяньцзине произошел пожар на заводе аккумуляторов SamsungПроисшествия 8 февраля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" заключил со Сбербанком соглашение об открытии целевой кредитной линию объемом 35 млрд рублей под финансирование ожидаемой покупки 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала компании). Срок кредита - до 2024 года, говорится в сообщении компании.
"В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных "Мегафоном" в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения", - отмечается в пресс-релизе.