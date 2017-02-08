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"Мегафон" открыл в Сбербанке кредитную линию в 35 млрд рублей под покупку доли в Mail.ru

Экономика и бизнес
8 февраля, 10:06 UTC+3
Срок кредита - до 2024 года
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" заключил со Сбербанком соглашение об открытии целевой кредитной линию объемом 35 млрд рублей под финансирование ожидаемой покупки 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала компании). Срок кредита - до 2024 года, говорится в сообщении компании.

"В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных "Мегафоном" в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения", - отмечается в пресс-релизе.

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