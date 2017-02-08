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Пресс-конференция ФАС о нарушениях антимонопольных законов в регионах. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
8 февраля, 12:02 UTC+3
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная нарушениям антимонопольного законодательства региональными властями
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам проконкурентных и антиконкурентных региональных практик.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов рассказывает о нарушениях антимонопольного законодательства органами власти субъектов Российской Федерации и о лучших региональных практиках развития конкуренции.

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