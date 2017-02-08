"Система" ждет закрытия сделки по объединению телеком-активов в Индии "со дня на день"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" ждет закрытия сделки по объединению своей индийской телеком-дочки SSTL (Sistema Shyam TeleServices) с бизнесом одного из ведущих телекоммуникационных операторов Индии Reliance Communications (RCom) "со дня на день". Об этом заявил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Ждем со дня на день это объединение", - сказал он.

Старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Всеволод Розанов, в свою очередь, отметил, что сделка может быть закрыта в течение 1-2 месяцев. "Процесс идет. Мы видим, что мы уже в финальной стадии. Я думаю, что речь идет об 1-2 месяца максимум. Гарантировать это нельзя. По нашим оценкам, 1-2 месяца, а твердо говорить, что в первом квартале я бы не стал", - отметил он.