Белоруссия в ближайшее время намерена продолжить переговоры о поставках газа из РФ

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Белорусское правительство в ближайшее время планирует продолжить переговоры по поставкам российского газа, сообщил журналистам замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.

"Правительство собирается", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, планирует ли белорусская делегация в ближайшее время провести в Москве переговоры по газовой тематике.

При этом он не уточнил конкретную дату переговоров. "Сейчас пока идут переговоры вице-премьеров", - отметил Закревский.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132.

В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января 2017 года достигла порядка $550 млн долларов, поэтому Россия настаивает на оплате Белоруссией долга за поставки газа в прошедшем году в полном объеме.

В конце 2016 года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта.

При этом он не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.

Как ранее заявлял заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года.