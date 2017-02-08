Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов.
Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он напомнил, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз. "На этот раз изначально мы предлагали продлить его для тех категорий, которые в этом, с нашей точки зрения, нуждаются, - пояснил парламентарий. - В первую очередь дети-сироты, те, кто переселяется из ветхого жилья, а также жители Севастополя и Крыма".
"Однако в ходе региональной недели, когда мы подробно обсуждали этот документ, к нам обращались самые разные категории избирателей", - указал Исаев. В числе таковых он назвал граждан, проживающих в общежитиях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. "Вопрос с их местом жительства, возможность приватизации (для них) пока остается открытым", - констатировал депутат. Среди других категорий он упомянул жителей военных городков.
Исаев отметил, что данная тема обсуждалась с председателем "Единой России", председателем правительства Дмитрием Медведевым, и "он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию".
7 февраля пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева поддержали присутствовавшие единороссы и профильные министры. Со своей стороны, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сказал ТАСС, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.