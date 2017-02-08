Президент ОПЕК считает, что рынок хорошо реагирует на сокращение добычи

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент ОПЕК, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что рынок нефти "хорошо реагирует" на снижение добычи ведущими производителями. Об этом он сказал журналистам в столице Катара Дохе.
"Я считаю, что рынок реагирует хорошо и наблюдается сокращение предложения", - цитирует президента ОПЕК агентство France-Presse (AFP).
В конце ноября 2016 г. члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 г. члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. В декабре 2016 г. Россия, Казахстан и девять других не входящих в ОПЕК стран заключили соглашение с картелем о сокращении добычи нефти в общем объеме на 558 тыс. баррелей в сутки. Половину из этого объема сократит Россия - 300 тыс. Казахстан обязался сократить добычу 20 тыс. баррелей в сутки.
Добыча нефти в РФ по соглашению с ОПЕК сократилась в январе более чем на 117 тыс. баррелей в сутки, а в целом в странах - участниках соглашения - на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил 1 февраля министр энергетики Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
С момента заключения договоренностей цена нефти Brent выросла примерно на $10. Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила $53,16 за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в январе 2016 года, сообщило Министерство финансов РФ.