Организации МСП Алтайского края за пять лет инвестировали в производства 6,4 млрд руб.

БАРНАУЛ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Организации малого и среднего предпринимательства (МСП) Алтайского края за последние пять лет инвестировали в основной капитал 6,4 млрд рублей. При этом компании региона получили по профильным направлениям 595 млн рублей поддержки из регионального и федерального бюджетов, сообщил начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

По его словам, была проведена работа по совершенствованию форм господдержки - система была выстроена так, чтобы оптимизировать издержки субъектов МСП при проведении модернизации производства, чтобы предприниматели смогли обновить оборудование, имели стимул к инвестированию, созданию высокотехнологичных рабочих мест и выпуску новой импортозамещающей продукции.

"С 2012 по 2016 год поддержку по этим направлениям получили 414 субъектов МСП в регионе на сумму 595 млн рублей из краевого и федерального бюджета. За пять лет этих мероприятий объем инвестиций в основной капитал получателей поддержки составил 6,4 млрд рублей", - сказал он во время рабочего совещания с предпринимателями.

По словам Дешевых, субъекты МСП за пять лет приобрели 1 тыс. 378 единиц техники и оборудования на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Объем выплаченных в бюджет налогов составил 3 млрд рублей. Получатели господдержки создали более 1,8 тыс. и сохранили 30 тыс. рабочих мест. Четверть поддержки ежегодно направлялась в сферу пищевой и перерабатывающей промышленности.

Также, по словам руководителя профильного управления, с 2016 года механизмы господдержки расширились за счет "Программы 6,5" (программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства), предприятия края активно привлекают кредиты по фиксированной ставке 10,6, 9,6% годовых. В Федеральной корпорации по развитию МСП находятся заявки алтайского бизнеса на 1 млрд рублей.

Помощь бизнесу по профильной региональной программе "Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) в Алтайском крае на 2014-2020 годы" в 2017 году запланирована в объеме 700 млн рублей, как и в 2016 году.