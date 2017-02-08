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Пахор: двусторонние соглашения способны удвоить товарооборот Словении с РФ

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:07 UTC+3 ЛЮБЛЯНА /Корр. ТАСС, Денис Ярославцев
Рекордный по объему товарооборот между Словенией и Россией был достигнут в 2013 году, когда этот показатель приблизился к отметке в €1,5 млрд
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ЛЮБЛЯНА, 8 февраля /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Подготовленные к подписанию двусторонние экономические соглашения способны удвоить товарооборот между Словенией и Россией. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС президент Словении Борут Пахор в преддверии своей поездки в Москву.

Он констатировал, что "Россия является для Словении десятым наиболее важным экономическим партнером". "Экономический кризис, а также антироссийские санкции значительно снизили объемы нашего товарооборота", - признал Пахор.

По словам президента, особенно сильно это ощущалось в прошлом году, когда объем торговли между Словенией и Россией составил около €800 млн. "Подготовленные нами двусторонние соглашения - в случае их подписания во время визита - увеличат товарооборот между Словенией и Россией вдвое", - уверен глава словенского государства. "Причем, - добавил он, - в абсолютно различных сферах, в которых у нас общие интересы, что я считаю крайне положительным".

Рекордный по объему товарооборот между Словенией и Россией был достигнут в 2013 году, когда этот показатель приблизился к отметке в €1,5 млрд, а Россия стала крупнейшим торговым партнером Словении после стран - членов Европейского союза.

Словенский президент прибудет в Москву с официальным визитом 10 февраля в сопровождении делегации, в которую войдут 40 представителей словенских деловых кругов и компаний. Планируется подписать 11 двусторонних контрактов в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций, обмена технологиями и энергетики общей стоимостью более €1 млрд.

 

 

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