Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера

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Во вторник, 7 февраля, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в 2017 году его ведомство рассчитывает "стартануть" с программой продовольственной помощи населению.
Ее первый этап — введение льготных продовольственных карт.
Мы попытались разобраться, в чем смысл программы, почему это не то же самое, что продовольственные талоны в СССР, и используют ли подобные механизмы социальной поддержки другие страны.
Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.
Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.
По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы (приблизительно эквивалентные 1,4 тыс. руб.), которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов.
При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать.
С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять. Планируется, что при зачислении средств на карту ее владелец получит от 30% до 50% внесенной суммы в качестве государственного бонуса. Но круг товаров, на которые можно будет потратить внесенную сумму, от этого не изменится.
В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование — они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.
Малоимущей может быть признана семья любого состава (родители-одиночки, многодетные родители, пары, не имеющие детей, усыновители и т. д.). Обязательным условием является регистрация каждого из членов семьи по одному и тому же адресу (в одной квартире или в одном доме), а также подтверждение того, что сложное материальное положение семьи связано с внешними обстоятельствами, а не с нежеланием работать одного из ее членов.
Чтобы определить средний ежемесячный доход семейного бюджета, социальные службы делят на три суммарный доход всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца (учитывается не только зарплата, но и пенсии, стипендии, доходы от имущества). После этого полученная сумма делится еще раз — на количество всех членов семейства.
Полученный показатель сравнивается с прожиточным минимумом, установленным в отдельно взятом регионе.
Если семейный бюджет оказывается ниже этой планки, то семья получает льготный статус и право на пользование всеми сопутствующими льготами.
В СССР карточная система была нацелена не на поддержку малоимущих слоев населения, а на борьбу с товарным дефицитом.
Подобная практика вводилась в связи с тяжелым экономическим положением страны во времена "военного коммунизма", Великой Отечественной войны, а также в 1988–1991 годах.
Талон давал право на приобретение дефицитных продуктов, при этом его владелец мог рассчитывать только на то количество товара, которое не превышало ежемесячную норму потребления (к примеру, на 200 грамм сахара).
"Легально" приобрести что-либо дефицитное без талонов было попросту невозможно.
Да. К примеру, в США "карточная" программа социальной поддержки населения успешно функционирует уже более 40 лет.
В первые годы своего существования инициатива Министерства сельского хозяйства США реализовывалась через выдачу малоимущим слоям населения бумажных талонов номиналом $1, $5 или $10 (в связи с чем за ней закрепилось название food stamps — т. е. "продуктовые талоны"). Сейчас льготная система полностью перешла на электронные карты.
По данным за 2016 год, средний месячный размер пособия на человека составляет $125,5. Эти средства владельцы карты могут потратить на приобретение любых необходимых продуктов.