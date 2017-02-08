Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера

Что это за программа и как она работает?

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.

По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы (приблизительно эквивалентные 1,4 тыс. руб.), которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов.

При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать.

С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять. Планируется, что при зачислении средств на карту ее владелец получит от 30% до 50% внесенной суммы в качестве государственного бонуса. Но круг товаров, на которые можно будет потратить внесенную сумму, от этого не изменится.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование — они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.