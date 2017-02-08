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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, нет ни одного проектного документа на эту тему, заявила на "правительственном часе" в Госдуме вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет", - сказала Голодец.