МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, нет ни одного проектного документа на эту тему, заявила на "правительственном часе" в Госдуме вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет", - сказала Голодец.