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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен, член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко не исключает, что китайские партнеры могут войти в проект "Арктик СПГ-2" "Новатэка".
"Двери открыты для любых компаний", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном привлечении китайских партнеров в проект.
Volga Group, управляющая активами Геннадия Тимченко, ведет переговоры с китайскими партнерами по инвестированию в строительство регазификационных терминалов на территории КНР.
"Переговоры такие велись. У нас есть такие планы, и мы получили в некотором смысле благословение китайской стороны. Пока детали не обсуждались", - сказал Тимченко.
Он также сообщил, что "Новатэк" не планирует покупать долю в "Яргео" (совместное предприятие "Новатэка" (51%) и Nefte Petroleum Limited (49%) ведет разработку Ярудейского нефтяного месторождения на Ямале - прим. ТАСС).
Тимченко также заявил, что владеет как минимум 50% в "Стройтранснефтегазе".
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он ответил: "Я думаю, что как минимум половина". При этом Тимченко отметил, что это размер его доли и членов его семьи.
Доля Тимченко в "Сибуре" после продажи 10% акций компании не изменилась.
"После последней сделки (доля Тимченко в компании - прим. ТАСС) не изменилась, она сохранилась", - сказал он, добавив, что дальнейшее увеличение представительства китайских партнеров в "Сибуре" пока не планируется.