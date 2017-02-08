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Китайские партнеры могут войти в проект "Арктик СПГ-2" "Новатэка"

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:53 дата обновления: 8 февраля, 14:02 UTC+3
Член совета директоров "Новатэка" подчеркнул, что двери открыты для любых компаний
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен, член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко не исключает, что китайские партнеры могут войти в проект "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

"Двери открыты для любых компаний", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном привлечении китайских партнеров в проект.

Volga Group, управляющая активами Геннадия Тимченко, ведет переговоры с китайскими партнерами по инвестированию в строительство регазификационных терминалов на территории КНР.

"Переговоры такие велись. У нас есть такие планы, и мы получили в некотором смысле благословение китайской стороны. Пока детали не обсуждались", - сказал Тимченко.

Он также сообщил, что "Новатэк" не планирует покупать долю в "Яргео" (совместное предприятие "Новатэка" (51%) и Nefte Petroleum Limited (49%) ведет разработку Ярудейского нефтяного месторождения на Ямале - прим. ТАСС).

Тимченко также заявил, что владеет как минимум 50% в "Стройтранснефтегазе".

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он ответил: "Я думаю, что как минимум половина". При этом Тимченко отметил, что это размер его доли и членов его семьи.

Доля Тимченко в "Сибуре" после продажи 10% акций компании не изменилась.

"После последней сделки (доля Тимченко в компании - прим. ТАСС) не изменилась, она сохранилась", - сказал он, добавив, что дальнейшее увеличение представительства китайских партнеров в "Сибуре" пока не планируется.

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