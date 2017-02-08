Торги акциями "Детского мира" на Мосбирже начнутся 10 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Торги обыкновенными акциями ПАО "Детский мир" начнутся на Московской бирже 10 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

Акции компании под тикером DSKY включены в первый (высший) уровень котировального списка Московской биржи.

"Ставка обеспечения по акциям компании будет установлена в размере 100%, с акциями будет возможно заключение сделок "короткие продажи". Во всех режимах торгов сделки заключаются в рублях РФ, в режиме торгов репо с акциями сделки заключаются в рублях РФ, долларах США и евро", - говорится в сообщении Мосбиржи.

Цена первичного публичного предложения акций "Детского мира" на Московской бирже составляет 85 рублей, рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд рублей.

Общий объем предложения составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион.

АФК "Система", владевшая 72,56% в капитале "Детского мира", продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона). По итогам размещения компания намерена сохранить контрольный пакет - 50% + одна акция.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation - владел в "Детском мире" до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из "Детского мира" "в горизонте трех - пяти лет".

Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.