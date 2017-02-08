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ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренции

Экономика и бизнес
8 февраля, 14:22 UTC+3 Ася Арутюнян, Денис Дубровин
В рамках своего антимонопольного расследования Еврокомиссия проверяет российскую компанию на предмет возможных злоупотреблений доминирующим положением на рынках газа
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Маргрете Вестагер

Маргрете Вестагер

© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия получила предложения "Газпрома", которые могут удовлетворить претензии ЕК по конкуренции, однако пока рано говорить о дате завершения расследования. Это подтвердила на брифинге еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

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"Мы получили предложения "Газпрома", которые мы будем рассматривать и которые могут удовлетворить претензии ЕК по конкуренции. Мы хотим, чтобы газ шел свободно, мы хотим, чтобы в Европе были конкурентные цены. Однако мы считаем, что еще потребуются дополнительные консультации", - добавила она.

"Мы находимся в постоянном контакте с "Газпромом". Я надеюсь, что мы сможем двигаться быстро, чтобы провести рыночное тестирование этих предложений. Я пока не могу сказать, когда мы сможем прийти к финальному заключению", - отметила она.

В конце прошлого года состоялась серия визитов в Брюссель замглавы "Газпрома" Александра Медведева для обсуждения предложений российской компании по завершению антимонопольного расследования Еврокомиссии.

В рамках своего антимонопольного расследования Еврокомиссия проверяет российскую компанию на предмет возможных злоупотреблений доминирующим положением на рынках газа восточноевропейских государств Евросоюза. Еврокомиссия также предъявила претензии "Газпрому" о возможном завышении цены на газ для европейских потребителей.

В случае, если российская компания будет признана виновной в этих нарушениях, Еврокомиссия может наложить на нее единовременный штраф в размере до 10% оборота компании. В то же время ранее как российские, так и европейские источники сообщали, что обе стороны в настоящее время работают над достижением взаимоприемлемого досудебного решения, которое не предполагает наложения штрафа.

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