ОАК пока не получала запросов о работе от сотрудников украинской компании "Антонов"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пока не получала запросов о трудоустройстве от сотрудников украинского предприятия "Антонов". Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент ОАК Александр Туляков.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", "чтобы не умерла школа Антонова".
"Запросов не поступало", - сказал Туляков, отвечая на соответствующий вопрос.
В мае 2015 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Кроме того, были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.